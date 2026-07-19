В России осудили удар по строящейся в Иране АЭС

Захарова: Удар по строящейся в Иране АЭС «Дарховин» вызывает серьезную обеспокоенность

Удар по строящейся в Иране АЭС «Дарховин» вызывает серьезную обеспокоенность и заслуживает осуждения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, атака вызывает обеспокоенность как с точки зрения ядерной безопасности, так и в рамках «все более угрожающей общей динамики вокруг Ирана».

«Самого решительного осуждения заслуживает то, с какой циничной легкостью ядерные объекты заносятся атакующими в список целей для военных ударов вопреки международному праву, в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, который однозначно квалифицировал подобные деяния как недопустимые, а также вразрез с нормами и установками МАГАТЭ», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД также отметила, что удар отзовется негативными последствиями не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Захарова назвала попытки раздуть угрозу, якобы исходящую от иранского мирного атома, прикрытием кровопролития.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила об атаке США на строившуюся для АЭС площадку. Представители организации осудили действия Вашингтона.