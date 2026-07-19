Над российским регионом за день сбили 12 украинских беспилотников

Шапша: Над Калужской областью за день сбили 12 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Max.

Он отметил, что на местах работают оперативные группы. Как указал глава региона, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

«Уничтожены 12 БПЛА над территориями Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска», — подчеркнул он.

Ранее над Калужской областью сбили пять беспилотников.