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22:41, 19 июля 2026Россия

Над российским регионом за день сбили 12 украинских беспилотников

Шапша: Над Калужской областью за день сбили 12 беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Max.

Он отметил, что на местах работают оперативные группы. Как указал глава региона, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

«Уничтожены 12 БПЛА над территориями Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска», — подчеркнул он.

Ранее над Калужской областью сбили пять беспилотников.

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