Над Калужской областью сбили пять беспилотников

Губернатор Калужской области Шапша сообщил о пяти сбитых БПЛА над регионом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников (БПЛА) над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Вражеские дроны были сбиты над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Калуги. Оперативные службы работают на местах происшествия.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — подчеркнул Шапша.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о летевших на столицу беспилотниках. По его словам, силы ПВО уничтожили три БПЛА.