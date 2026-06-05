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13:35, 5 июня 2026Спорт

Футболисты сборной Норвегии нарядились викингами перед ЧМ-2026

Футболисты сборной Норвегии предстали в образе викингов на фотосессии перед ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: @herrelandslaget

Футболисты сборной Норвегии нарядились викингами, представ в таком образе на фотосессии перед Чемпионатом мира по футболу (ЧМ-2026). Снимки опубликованы в аккаунте команды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Игроки команды запечатлены на берегу водоема. Они стоят на фоне драккаров — древних кораблей викингов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Норвегии впервые с 1998 года сыграет на мундиале. Она попала в группу I, где сыграет с командами Франции, Сенегала и Ирака.

Ранее стало известно, что получивший норвежский паспорт российский вратарь Никита Хайкин не сможет сыграть за сборную Норвегии на ЧМ-2026. Причиной тому стали ограничения со стороны Международной федерации футбола (FIFA).

Фото: @herrelandslaget

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