14:56, 14 мая 2026

Сменившего гражданство вратаря Хайкина не включат в состав Норвегии на чемпионат мира

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marius Simensen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Получивший норвежское гражданство российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не будет включен в состав сборной страны на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает TV2.

По информации источника, в сборной Норвегии пришли к выводу, что включение сменившего гражданство футболиста в состав было бы неправомерным. Причиной стали ограничения Международной федерации футбола (ФИФА).

8 мая ФИФА отклонила заявку Хайкина на смену спортивного гражданства на норвежское. Причина — несоответствие требованиям устава по сроку проживания в стране. Хайкин живет в Буде с 2019 года, однако в 2023-м с января по март играл за «Бристоль Сити» в Англии.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В начале апреля он получил норвежский паспорт и хотел выступить на чемпионате мира 2026 года.

