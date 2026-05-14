Сменившего гражданство вратаря Хайкина не включат в состав Норвегии на чемпионат мира

TV2: Вратаря «Буде-Глимт» Хайкина не включат в состав Норвегии на чемпионат мира

Получивший норвежское гражданство российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не будет включен в состав сборной страны на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает TV2.

По информации источника, в сборной Норвегии пришли к выводу, что включение сменившего гражданство футболиста в состав было бы неправомерным. Причиной стали ограничения Международной федерации футбола (ФИФА).

8 мая ФИФА отклонила заявку Хайкина на смену спортивного гражданства на норвежское. Причина — несоответствие требованиям устава по сроку проживания в стране. Хайкин живет в Буде с 2019 года, однако в 2023-м с января по март играл за «Бристоль Сити» в Англии.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В начале апреля он получил норвежский паспорт и хотел выступить на чемпионате мира 2026 года.