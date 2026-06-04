Гутерриша обвинили в добивании авторитета ООН

МИД России: Гутерриш под конец срока решил добить авторитет ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш перед уходом с поста решил добить авторитет органа бездоказательными обвинениями в адрес России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат комментировала опубликованный Секретариатом ООН доклад Гутерриша, где Россия впервые добавлена в черный список за якобы сексуальное насилие российских военнослужащих над украинскими военнопленными и гражданскими. По словам Захаровой, ситуация вокруг доклада сложилась вопиющая.

«Такое ощущение, что Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, внесение России в этот черный список политически мотивировано и не имеет под собой доказательной базы. Она посетовала, что у Секретариата ООН давно сформирована практика подгонки оценок в отношении России под политический нарратив Запада.

Ранее Захарова ответила на слова Гутерриша о страданиях гражданских.