В собственность России перешла недвижимость скандального блогера

В Москве суд изъял у блогера Гасанова квартиру в «Москва-Сити»

В Москве суд изъял у российского блогера Гусейна Гасанова нежилое помещение в «Москва-Сити». Об этом пишет РИА Новости.

Апартаменты стоимостью 46 миллионов рублей перейдут в собственность России. Гасанова также оштрафовали на миллион рублей.

4 августа блогера приговорили к четырем годам лишения свободы. Он объявлен в международный розыск. Защита будет обжаловать его приговор.

По версии следствия, в 2019-2021 годах блогер недоплатил налоговой более 170 миллионов рублей. Позже, как рассказал один из свидетелей, Гасанов легализовал часть этих денег через схему с продажей квартиры за печенье — покупатель положил в банковскую ячейку упаковку с крекерами и получил квартиру стоимостью 68 миллионов рублей.