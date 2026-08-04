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Силовые структуры
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18:05, 4 августа 2026Силовые структуры

В собственность России перешла недвижимость скандального блогера

В Москве суд изъял у блогера Гасанова квартиру в «Москва-Сити»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В Москве суд изъял у российского блогера Гусейна Гасанова нежилое помещение в «Москва-Сити». Об этом пишет РИА Новости.

Апартаменты стоимостью 46 миллионов рублей перейдут в собственность России. Гасанова также оштрафовали на миллион рублей.

4 августа блогера приговорили к четырем годам лишения свободы. Он объявлен в международный розыск. Защита будет обжаловать его приговор.

По версии следствия, в 2019-2021 годах блогер недоплатил налоговой более 170 миллионов рублей. Позже, как рассказал один из свидетелей, Гасанов легализовал часть этих денег через схему с продажей квартиры за печенье — покупатель положил в банковскую ячейку упаковку с крекерами и получил квартиру стоимостью 68 миллионов рублей.

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