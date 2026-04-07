Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:26, 7 апреля 2026Мир

Захарова ответила на слова Гутерриша о страданиях гражданских

Захарова предложила адресовать слова Гутерриша о страданиях гражданских Киеву
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что никакая военная цель не оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и страдания населения.

Поводом для реакции Захаровой стало высказывание главы всемирной организации, прозвучавшее ранее: «Не существует такой военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или преднамеренное причинение страданий гражданскому населению».

В ответ на это дипломат задала серию риторических вопросов, по сути, предложив применить слова Гутерриша максимально широко.

«Это же не только про США и Иран, да? Это и про Зеленского, который не может, с точки зрения Генсека ООН, никакими военными целями оправдывать теракты против мирных жителей — мы правильно поняли? И про страдания газаветян тоже? И про все нападения натовцев последних десятилетий от бомбардировок Белграда до расчленения Ливии?» — написала Захарова.

Она также предложила «зафиксировать универсальный характер этой сакраментальной фразы, этого откровения Гутерриша под занавес карьеры».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испугался риска начала новой потенциальной масштабной мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok