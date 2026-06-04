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09:01, 4 июня 2026Экономика

Названо имя первого предполагаемого триллионера

Guardian: Маск после IPO SpaceX может стать первым в мире триллионером
Дмитрий Воронин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Илон Маск, состояние которого, согласно данным Forbes, сейчас превышает 800 миллиардов долларов, находится на пути к тому, чтобы стать первым в истории планеты триллионером. Назвавшие его имя журналисты Guardian предположили, что это может произойти уже на следующей неделе, после выхода на биржу космической компании SpaceX, доля Маска в которой составляет 542 миллиарда долларов.

IPO (первичное публичное размещение акций на фондовом рынке), о котором идет речь, как ожидается, станет крупнейшим в истории — планируется продать 555,6 миллиона акций по 135 долларов за штуку, получив общую оценку компании в 1,77 триллиона. Сам Маск при этом свои ценные бумаги не продает, и в итоге ему достанется 82,4 процента голосующих акций SpaceX.

Компания, как напоминает издание, «играет центральную роль в стремлении Маска построить "самодостаточный город на Марсе"» и «получает выгодные аэрокосмические контракты» от американских властей. В частности, НАСА зависит от ракет SpaceX для большинства своих запусков.

Ранее стало известно, что многие высокопоставленные подчиненные президента США Дональда Трампа «имеют интересы» в указанной компании Маска или объединившемся с ней его же ИИ-стартапе xAI. Из-за этого выход SpaceX на биржу, по словам авторов Bloomberg, станет для «и без того богатых» чиновников Белого дома способом стать еще богаче.

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