Выход компании Маска на биржу назвали способом подчиненных Трампа стать богаче

Bloomberg: IPO SpaceX сделает чиновников администрации Трампа еще богаче

Десять высокопоставленных подчиненных президента США Дональда Трампа имеют интересы в космической компании Илона Маска SpaceX или объединившемся с ней его же ИИ-стартапе xAI. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что выход SpaceX на биржу, вероятно, станет для «и без того богатых» чиновников Белого дома способом стать еще богаче.

В частности, отмечается, что одним из известных акционеров SpaceX был представляющий администрацию США на различных международных переговорах Стив Уиткофф, раскрывший информацию об активах в размере от 1 миллиона до 5 миллионов долларов в компании 3G Investors LLC, единственные активы которой, согласно отчетности, были связаны с компанией Маска.

«Ожидается, что IPO, которое состоится уже на следующей неделе, сделает Маска первым в мире триллионером», — говорится в публикации, авторы которой напоминают, что компания стремится привлечь до 75 миллиардов долларов в рамках крупнейшего публичного размещения акций в истории.

«Это поистине уникальное событие», — сказал сопредседатель практики избирательного права и государственной этики юридической фирмы Wiley Rein Калеб Бернс, напомнивший, что речь идет об IPO компании, «возглавляемой бывшим близким соратником президента, который благодаря своей деятельности имел отношение практически ко всем административным органам федерального правительства».

Ранее приобретению Трампом акций американского подразделения японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на миллионы долларов нашлось неожиданное объяснение. Журналисты и пользователи соцсетей предположили, что глава Соединенных Штатов мог невольно инвестировать в суши, перепутав сеть с токийской ИИ-компанией Fujikura, чья деятельность больше соответствует сфере интересов Трампа в инвестициях.