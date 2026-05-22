Нашлось неожиданное объяснение покупке Трампом акций суши-ресторанов

Futurism: Трамп мог купить акции суши-ресторанов, перепутав их с ИИ-компанией

Приобретению президентом США Дональдом Трампом акций американского подразделения японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на миллионы долларов нашлось неожиданное объяснение — он мог перепутать сеть с токийской ИИ-компанией Fujikura. Об этом сообщает издание Futurism.

Как стало известно на днях, согласно документу, поданному в управление правительственной этики США, Трамп купил акции Kura Sushi USA Inc 2 февраля.

Узнав о столь странной инвестиции, японские пользователи сети принялись обсуждать, что все это может значить. В результате, популярность приобрела версия о том, что сам глава Соединенных Штатов или управляющий его трастом сын Дональд Трамп-младший, принял быстрорастущий бренд за производителя компьютерного оборудования, чьи котировки, как говорится в публикации, «пережили колоссальный рост на фоне бума искусственного интеллекта».

Согласно этой гипотезе, название «Kura» перекликается с «Fujikura», и, поскольку недавние вложения Трампа в основном сосредоточены на компаниях, имеющих влияние на цепочку поставок ИИ, возможно, это и привело к невольной инвестиции в суши.

Комментариев со стороны представителей Трампа пока не поступало. Тем временем, акции Kura Sushi на фоне новостей выросли примерно на 5,4 процента, в то время как бумаги Fujikura резко подешевели.