Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 22 мая 2026Экономика

Нашлось неожиданное объяснение покупке Трампом акций суши-ресторанов

Futurism: Трамп мог купить акции суши-ресторанов, перепутав их с ИИ-компанией
Дмитрий Воронин

Фото: Evan Vucci / Reuters

Приобретению президентом США Дональдом Трампом акций американского подразделения японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на миллионы долларов нашлось неожиданное объяснение — он мог перепутать сеть с токийской ИИ-компанией Fujikura. Об этом сообщает издание Futurism.

Как стало известно на днях, согласно документу, поданному в управление правительственной этики США, Трамп купил акции Kura Sushi USA Inc 2 февраля.

Узнав о столь странной инвестиции, японские пользователи сети принялись обсуждать, что все это может значить. В результате, популярность приобрела версия о том, что сам глава Соединенных Штатов или управляющий его трастом сын Дональд Трамп-младший, принял быстрорастущий бренд за производителя компьютерного оборудования, чьи котировки, как говорится в публикации, «пережили колоссальный рост на фоне бума искусственного интеллекта».

Согласно этой гипотезе, название «Kura» перекликается с «Fujikura», и, поскольку недавние вложения Трампа в основном сосредоточены на компаниях, имеющих влияние на цепочку поставок ИИ, возможно, это и привело к невольной инвестиции в суши.

Комментариев со стороны представителей Трампа пока не поступало. Тем временем, акции Kura Sushi на фоне новостей выросли примерно на 5,4 процента, в то время как бумаги Fujikura резко подешевели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио высказался о планах Украины запускать БПЛА с территории стран Прибалтики

    Россиянам назвали способы выглядеть модно в сандалиях с носками

    Двигатель самолета с 171 пассажиром на борту загорелся при посадке в Индии

    Куривший в транспорте подросток задержан за избиение сделавшей ему замечание россиянки

    В России словами «трусливый теракт» отреагировали на удар ВСУ по общежитию колледжа

    Россиянам назвали способ охладить квартиру без кондиционера

    Россиянин вышел на прогулку в Башкирии и нашел редчайший меч с нефритом

    Нашлось неожиданное объяснение покупке Трампом акций суши-ресторанов

    «Калашников» начнет серийное производство РПЛ-20

    Россиян обрадовали скорым падением цен на курортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok