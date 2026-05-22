В МИД Украины вместо Лукашенко решили позвать на разговор с Зеленским Тихановскую

Украинская сторона видела предложение лидера Белоруссии Александра Лукашенко приехать на Украину и поговорить с президентом Владимиром Зеленским, но вместо этого в Киеве примут белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мы увидели странное заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждем визита Тихановской на Украину», — заявил дипломат.

21 мая Лукашенко предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран.

Зеленский в тот же день пригрозил властям Белоруссии превентивным ударом. Украинский лидер заявил, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.