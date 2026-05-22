18:14, 22 мая 2026

Боровшуюся с тяжелой болезнью 90-летнюю телеведущую не смогли спасти

Британскую ведущую Чалмерс, боровшуюся с болезнью Альцгеймера, не смогли спасти
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Известную британскую телеведущую Джудит Чалмерс, боровшуюся с тяжелой болезнью, не смогли спасти. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на ее семью.

Чалмерс не стало 22 мая. Ей было 90 лет.

Отмечается, что последние годы она боролась с болезнью Альцгеймера. Ведущая, проработавшая на телевидении более полувека, скрывала тяжелый недуг от публики. У нее остались муж и двое детей.

Джудит Чалмерс родилась в 1935 году. Когда ей было 13 лет, она стала ведущей программы «Детский час» (Children's Hour) на радиостанции «Би-би-си». Через некоторое время британка попала на телевидение: с 1961 по 1965 год она вела шоу «Приходите танцевать» (Come Dancing) на канале «Би-би-си». Прославилась как ведущая шоу о путешествиях «Жаль, что вас здесь нет...?» (Wish You Were Here...?), которое транслировалось на ITV с 1974 по 2003 год. За заслуги в 1994 году была награждена орденом Британской империи. Завершила карьеру на ТВ в 2017 году.

