19:14, 22 мая 2026

В МИД заявили об информировании мирового сообщества об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Дипмиссии России информируют мировое сообщество об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Наши посольства и постоянные представительства при международных организациях приступили к исполнению [соответствующего поручения президента России Владимира Путина]», — сообщила дипломат.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

Владимир Путин осудил удар ВСУ по Старобельску. Российский лидер поручил Минобороны подготовить предложения ответа на удар по колледжу.

