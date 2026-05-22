В МИД заявили об информировании мирового сообщества об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Захарова: Дипмиссии России информируют мировое сообщество об ударе ВСУ по ЛНР

Дипмиссии России информируют мировое сообщество об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Наши посольства и постоянные представительства при международных организациях приступили к исполнению [соответствующего поручения президента России Владимира Путина]», — сообщила дипломат.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

Владимир Путин осудил удар ВСУ по Старобельску. Российский лидер поручил Минобороны подготовить предложения ответа на удар по колледжу.