Путин сделал заявление об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Путин осудил удар БПЛА ВСУ по колледжу в ЛНР

Президент России Владимир Путин осудил удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я заслушивал все это время доклады — главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министра по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что шесть человек погибли», — заявил российский лидер.

По его словам, Киев совершает такие атаки, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Сообщалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.