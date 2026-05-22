18:15, 22 мая 2026Силовые структуры

Учитель ответил за травму российской школьницы в бассейне

В Казани осудили учителя физкультуры, на уроке которого чуть не утонула девочка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ann Kot / Shutterstock / Fotodom

Суд в Казани вынес приговор учителю физкультуры, который не сразу заметил, что его ученица потеряла сознание на уроке в бассейне и начала тонуть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Татарстана.

38-летнего мужчину признали виновным по части 2 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ. Он получил один год ограничения свободы.

Все произошло 25 ноября 2025 года. Учитель проводил занятие по плаванию, когда одна из его учениц потеряла сознание, выполняя упражнение. Девочка погрузилась под воду и находилась там больше двух минут, пока ее не заметил педагог. Мужчина вытащил ученицу и начал реанимировать ее. Она пришла в себя, но получила тяжкий вред здоровью.

Ранее в Пермском крае правоохранители задержали учителя за мастурбацию перед школьницами.

