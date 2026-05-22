Педагог мастурбировал перед ученицами в российской школе

В Пермском крае правоохранители задержали учителя за мастурбацию перед школьницами. Об этом пишет URA.RU.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Решается вопрос о его аресте.

Инцидент произошел в Чайковской общеобразовательной школе Нытвенского округа. Ученицы седьмого класса сняли на видео, как педагог информатики мастурбирует в кабинете. Школьницы заявили, что «учитель занимается этим уже не первый раз».

Ранее сообщалось, что напавший на учительницу в Пермском крае 17-летний ученик «ругался матом на учителей и мастурбировал на уроках».