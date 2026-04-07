Появились подробности о странностях напавшего на учительницу школьника

Mash: Напавший на учительницу в Пермском крае ученик вел себя странно в школе

Напавший на учительницу в Пермском крае 17-летний ученик «всегда вел себя странно» в учебном заведении. Подробности о нем раскрывает Mash в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, несовершеннолетний «ругался матом на учителей, мастурбировал на уроках, мало с кем общался». Он увлекался боксом. Школьника оставляли на второй год и не допустили к ОГЭ.

Ранее стало известно, что второгодник напал на учительницу с ножом из-за недопуска к экзамену. Он набросился на женщину и нанес несколько ударов в шею, спину и живот.

О нападении школьника на педагога возле школы стало известно утром 7 апреля. Учительницу экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации.