Ученик с ножом напал на учительницу около российской школы

В Пермском крае ученик с ножом напал на учительницу, он задержан

В Пермском крае 17-летний ученик с ножом напал на учительницу около входа в школу. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Инцидент произошел около школы №5 в Добрянке. Нападавшего уже задержали, на месте работают правоохранители. Пострадавшую учительницу забрали в больницу.

Утром 26 марта 15-летний ученик с арбалетом, перцовым баллончиком и сигнальным пистолетом забежал в класс, выстрелил в учителя, но попал в одноклассницу. Это произошло во время урока. Затем подросток распылил содержимое баллончика на педагогов в коридоре и пытался скрыться, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Сейчас школьник арестован.