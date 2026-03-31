11:20, 31 марта 2026Силовые структуры

Напавшего на российскую школу с арбалетом ученика перевели из больницы

В Челябинске суд арестовал ученика, напавшего на школу с арбалетом
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Челябинске суд арестовал девятиклассника, который с арбалетом напал на школу № 32 на Новороссийской улице. Об этом пишет Telegram-канал «Ural Mash».

По данным канала, школьника перевели прямо из больницы в СИЗО. Меру пресечения ученику избрали в палате. По этому делу на два месяца также арестовали директора ЧОП «Орден», которое охраняло школу.

О нападении на школу № 32 в Челябинске стало известно утром 26 марта. Во время урока 15-летний ученик с арбалетом, перцовым баллончиком и сигнальным пистолетом забежал в класс, выстрелил в учителя, но попал в одноклассницу. Затем подросток распылил содержимое баллончика на педагогов в коридоре и пытался скрыться, выпрыгнув из окна четвертого этажа.

