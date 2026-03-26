10:38, 26 марта 2026

В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

Возбуждено уголовное дело после нападения на школу № 32 в Челябинске
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Девятиклассник устроил стрельбу из арбалета в школе Челябинска. Подросток пытался напасть на учительницу.

По информации пресс-службы правительства Челябинской области, все случилось в школе № 32 на Новороссийской улице. Ученик пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Предварительно, он собирался напасть на учительницу, но попал в одноклассницу.

После выстрела девятиклассник выпрыгнул в окно. Его госпитализировали с переломами обеих ног и травмой живота. Также в больницу забрали его сверстницу — она получила ранение в голову.

Известно минимум о пяти пострадавших

Известно, что подросток также напал на других педагогов в коридоре, распылив им в лица перцовый баллончик. Три учителя получили химические ожоги глаз и лица.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По словам учащихся школы, перед нападением подросток долго сидел в туалете.

«Он зашел в туалет, долго сидел там, это заметили два учителя, учитель биологии и трудов у девочек, постучались, этот мальчик открыл дверь и их залил перцовкой. Потом пошел на третий этаж, зашел к себе в класс и выстрелил в соседку по парте», — передает 74.RU слова школьников.

Также они рассказали, что подросток был тихим мальчиком, увлекался карате, участвовал в соревнованиях по шахматам.

В учебном заведении работают сотрудники МЧС и полиции, школьников отправляют по домам. Первые минуты в классе после нападения попали на видео — на кадрах видны капли крови на полу под партами.

"Сжечь заживо". В Красноярске восьмиклассница напала на школу и подожгла одноклассников. Что известно об атаке и пострадавших?
4 февраля 2026
«Сжечь заживо». В Красноярске восьмиклассница напала на школу и подожгла одноклассников. Что известно об атаке и пострадавших?
4 февраля 2026
Девятиклассник с пистолетом и петардами напал на школу в Уфе. Он анонсировал преступление и выкладывал фото с оружием
3 февраля 2026
Девятиклассник с пистолетом и петардами напал на школу в Уфе. Он анонсировал преступление и выкладывал фото с оружием
3 февраля 2026
Подросток напал на учительницу в школе Петербурга. Она отвернулась от ученика и получила три удара ножом в спину
15 декабря 2025
Подросток напал на учительницу в школе Петербурга. Она отвернулась от ученика и получила три удара ножом в спину
15 декабря 2025

Возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили дело по четырем статьям, сообщила помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Мария Плеханова.

Среди них статьи о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг. По версии следствия, утром 26 марта 15-летний ученик выстрелил из предмета, схожего с ракетницей, в область лица сверстницы. Потом он попытался скрыться, но получил травмы.

