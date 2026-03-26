В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

Возбуждено уголовное дело после нападения на школу № 32 в Челябинске

Девятиклассник устроил стрельбу из арбалета в школе Челябинска. Подросток пытался напасть на учительницу.

По информации пресс-службы правительства Челябинской области, все случилось в школе № 32 на Новороссийской улице. Ученик пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Предварительно, он собирался напасть на учительницу, но попал в одноклассницу.

После выстрела девятиклассник выпрыгнул в окно. Его госпитализировали с переломами обеих ног и травмой живота. Также в больницу забрали его сверстницу — она получила ранение в голову.

Известно минимум о пяти пострадавших

Известно, что подросток также напал на других педагогов в коридоре, распылив им в лица перцовый баллончик. Три учителя получили химические ожоги глаз и лица.

По словам учащихся школы, перед нападением подросток долго сидел в туалете.

«Он зашел в туалет, долго сидел там, это заметили два учителя, учитель биологии и трудов у девочек, постучались, этот мальчик открыл дверь и их залил перцовкой. Потом пошел на третий этаж, зашел к себе в класс и выстрелил в соседку по парте», — передает 74.RU слова школьников.

Также они рассказали, что подросток был тихим мальчиком, увлекался карате, участвовал в соревнованиях по шахматам.

В учебном заведении работают сотрудники МЧС и полиции, школьников отправляют по домам. Первые минуты в классе после нападения попали на видео — на кадрах видны капли крови на полу под партами.

Возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили дело по четырем статьям, сообщила помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Мария Плеханова.

Среди них статьи о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг. По версии следствия, утром 26 марта 15-летний ученик выстрелил из предмета, схожего с ракетницей, в область лица сверстницы. Потом он попытался скрыться, но получил травмы.