В российской школе ученик устроил стрельбу по учительнице

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:13, 26 марта 2026

В Челябинске ученик выстрелил в учительницу из арбалета
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Челябинске ученик выстрелил в учительницу из арбалета. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, инцидент произошел в школе № 32. После того, как подросток ранил учительницу, он выпрыгнул из окна.

74.RU сообщает, что школьник целился в преподавателя, но попал в ученицу. В школе подтвердили, что случилось происшествие. Детей сейчас распускают по домам, а на месте работают экстренные службы.

Ранее «Лента.ру» разбиралась в том, что стоит за нападениями школьников на учебные заведения в России, кто виноват в происходящем и как остановить детскую агрессию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности нападения российского школьника на учительницу

    На Украине заявили о запуске Россией 999 «Гераней» за сутки

    Обстановка возле российской школы после нападения подростка с арбалетом попала на видео

    Карпин сравнил уровень сборной России до отстранения с нынешней командой

    Американцы выразили отношение к ударам по Ирану

    Выход iPhone нового поколения отложили

    Раскрыты все имеющиеся при себе предметы для нападения у стрелка из российской школы

    Россиянам напомнили о компенсации за табачный дым от соседей-курильщиков

    Все частные клиники российского региона отказались от абортов

    Названа дата саммита БРИКС в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok