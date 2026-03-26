В российской школе ученик устроил стрельбу по учительнице

В Челябинске ученик выстрелил в учительницу из арбалета

В Челябинске ученик выстрелил в учительницу из арбалета. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, инцидент произошел в школе № 32. После того, как подросток ранил учительницу, он выпрыгнул из окна.

74.RU сообщает, что школьник целился в преподавателя, но попал в ученицу. В школе подтвердили, что случилось происшествие. Детей сейчас распускают по домам, а на месте работают экстренные службы.

