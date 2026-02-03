Девятиклассник с пистолетом и петардами напал на школу в Уфе. Он анонсировал преступление и выкладывал фото с оружием

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в уфимской гимназии

В Уфе утром 3 февраля ученик по имени Вадим напал на гимназию № 16 с пневматическим автоматом и петардами.

Он воспользовался тем, что на этот день во всех школах города была запланирована учебная пожарная тревога, поэтому поначалу в гимназии не сразу поняли, что нападение настоящее. Школьник, как отмечает МВД, принес пластиковый пневматический автомат (как добавил глава Башкирии Радий Хабиров, это страйкбольное оружие, позднее СК республики показал его на фото) и сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.

Его задержали прибывшие к школе после нажатия тревожной кнопки сотрудники ППС и Росгвардии. По данным Shot, сигнал поступил на пульт централизованной охраны в 11:00 по местному времени. Уже через пять минут в гимназию приехали три экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Подростка задержали около 11:22 — момент, когда его выводят из школы, попал на фото и видео.

СК Башкирии возбудил два уголовных дела, в том числе о халатности.

Ученик целенаправленно напал на учителя истории, с которым конфликтовал

Пострадавшим педагогом оказался 56-летний учитель истории по имени Тимур (в него попала одна пуля). Сообщается, что в своих соцсетях Вадим неоднократно негативно высказывался о нем и, предварительно, собирался ранить именно этого учителя. «Хотя преподаватель к нему относился нормально. Это Вадим часто прогуливал уроки», — добавляет Baza.

Один из свидетелей-учеников написал матери, что напавший «стрельнул в глаз» учителю. Сам учитель позднее подтвердил это, сообщив, что чувствует себя нормально. Школьники, в которых стрелял Вадим, по предварительным данным, не пострадали — он не попал в них. При этом первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев изначально заявлял, что пострадавших нет.

Другая школьница успела снять напавшего на видео. Она открыла дверь класса, увидев, как Вадим поднимается по лестнице с оружием, затем подходит к ней и говорит: «Выходи». Ученица закрыла дверь. «Это по ходу не шутки? Что, реально теракт?» — задаются вопросом учащиеся на другом видео.

«Дочь позвонила и рассказала, что сидит в классе в углу, что-то страшное происходит», — поделилась мама одной из учениц школы. «Мой сын там, закрыт в кабинете с учителем», — добавила другая. Позднее всех учеников вывели из школы.

Напавший анонсировал нападение и выкладывал фото с оружием

Как стало известно, напавший на уфимскую школу конфликтовал не только с учителями, но и с одноклассниками. Причиной может быть перевод в эту школу в начале 6-го класса — подросток не мог найти общий язык со сверстниками, почти ни с кем не общался и не мог влиться в коллектив.

Вадим успел анонсировать нападение в своем Telegram-канале, который завел 26 января. В нем он ранее записывал свои мысли, называя их будущими уликами. В частности, заявлял, что «бунтует против серой массы» и что «не может быть счастлив».

Мне не остается ничего, кроме как сделать кое-что плохое, я пытался делать все: драться, разговаривать, молчать, орать, смеяться. Люди ничего не понимают, они руководствуются только своими инстинктами, особенно подростки (какие же вы противные). школьник Вадим

Также Вадим жаловался, что «люди настолько тупые, что подчиняются богам, которых нет», и считал, что зря перевелся в свой нынешний класс. «Проведу в тюрьме, пока не стану хотя бы совершеннолетним. Но я и так уже многое успел, мне терять нечего, я и так наразвлекался, наразвивался, надрался и т.д.», — делился он мыслями. Также он писал, как представлял себе расправу над одноклассниками, и жаловался на учителя истории, в которого выстрелил.

Он также выкладывал фото с оружием, и незадолго до нападения написал: «Мой последний поход в школу». Кроме того, он выложил аудио, где сообщил, что из своего оружия «по приколу выстрелил себе в ногу чуть выше колена, чтобы понять, насколько это больно». «Им п***а, особенно если я в лицо им е***у кому-нибудь», — заключил Вадим, говоря о будущих жертвах своего нападения.

Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС

При этом родители подростка знали о его конфликтах в школе — отец рассказал, что над сыном смеялись и мальчик жаловался на это. Baza добавила, что родители занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы.