В МВД раскрыли подробности нападения на российскую школу

МВД: В Уфе школьник выстрелил в учителя и 3 одноклассников, взорвал петарду

Девятиклассник, вооруженный пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а затем взорвал петарду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Башкортостан, раскрыв подробности происшествия в гимназии №16.

Около 11.00 в дежурную часть управления МВД по Уфе поступило сообщение о ЧП в учебном заведении. Туда немедленно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. На месте происшествия также находится министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Воронежский.

Во вторник, 3 февраля, во всех школах Уфы была запланирована учебная тревога. Подросток воспользовался пожарной сигнализацией и стал стрелять по учителю и одноклассникам. Он промахнулся, лишь одна пуля угодила в металлическую трубу и срикошетила в педагога, пишет Baza. Он получил легкое ранение.

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев заявил, что пострадавших нет.

Напавший задержан.