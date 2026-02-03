Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:02, 3 февраля 2026Силовые структуры

В МВД раскрыли подробности нападения на российскую школу

МВД: В Уфе школьник выстрелил в учителя и 3 одноклассников, взорвал петарду
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Девятиклассник, вооруженный пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а затем взорвал петарду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Башкортостан, раскрыв подробности происшествия в гимназии №16.

Около 11.00 в дежурную часть управления МВД по Уфе поступило сообщение о ЧП в учебном заведении. Туда немедленно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. На месте происшествия также находится министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Воронежский.

Во вторник, 3 февраля, во всех школах Уфы была запланирована учебная тревога. Подросток воспользовался пожарной сигнализацией и стал стрелять по учителю и одноклассникам. Он промахнулся, лишь одна пуля угодила в металлическую трубу и срикошетила в педагога, пишет Baza. Он получил легкое ранение.

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев заявил, что пострадавших нет.

Напавший задержан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал предложение Эпштейна встретиться с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

    Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

    Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг

    В России резко подорожала альтернатива сливочному маслу

    Ночной удар по Украине связали с приездом в Киев генсека НАТО Рютте

    Россиян предупредили об опасных языческих ритуалах

    Стало известно о смерти четырехлетней девочки в подмосковной квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok