Обстановка возле российской школы после нападения попала на видео

К школе в Уфе приехали скорая и полиция, дети закрыты в классах после нападения

Обстановка после нападения на гимназию №16 в Уфе попала на видео. Запись очевидцев публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна в окно подъезжающий к школе реанимобиль скорой помощи. Видео записывает учащаяся из класса.

Возле учебного заведения уже собрались полиция и другие экстренные службы. Ученики сообщили, что им велели закрыться в классах, когда в коридоре начался шум. Дети забаррикадировали входную дверь.

Во всех школах Уфы во вторник, 3 февраля, была запланирована учебная тревога, поэтому поначалу в гимназии №16 не сразу поняли, что нападение настоящее.