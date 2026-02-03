Власти рассказали о нападении на школу в Уфе

Чиновник Кильсенбаев заявил, что при нападении на школу в Уфе никто не пострадал

В Уфе произошло нападение на школу. Об этом сообщили в Telegram вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев и глава региона Радий Хабиров.

По словам Хабирова, напавший — девятиклассник, он был вооружен страйкбольным автоматом. «Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — рассказал глава региона. Глава республики сообщил, что ситуация находится на контроле у власти.

«Пострадавших нет!» — заявил в блоге чиновник Кильсенбаев, репостнув запись о нападении девятиклассника на учебное заведение.

Ранее сообщалось, что при нападении на школу в Уфе могло использоваться травматическое оружие.