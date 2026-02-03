Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 3 февраля 2026Россия

Власти рассказали о нападении на школу в Уфе

Чиновник Кильсенбаев заявил, что при нападении на школу в Уфе никто не пострадал
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

В Уфе произошло нападение на школу. Об этом сообщили в Telegram вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев и глава региона Радий Хабиров.

По словам Хабирова, напавший — девятиклассник, он был вооружен страйкбольным автоматом. «Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — рассказал глава региона. Глава республики сообщил, что ситуация находится на контроле у власти.

«Пострадавших нет!» — заявил в блоге чиновник Кильсенбаев, репостнув запись о нападении девятиклассника на учебное заведение.

Ранее сообщалось, что при нападении на школу в Уфе могло использоваться травматическое оружие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергетическое перемирие закончилось». Российские войска ночью ударили по Украине сотней дронов, «Цирконами» и «Кинжалами»

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В Китае запретили скрытые ручки в автомобилях

    Дочь Евгения Кафельникова снялась в образе теннисистки

    Россиянам назвали лучшие отели страны

    Российский школьник подыскивал людей для террористов

    У известной телеведущей похитили мать

    Нападение девятиклассника на российскую школу попало на видео

    Напавший на российскую гимназию школьник регулярно попадал в конфликты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok