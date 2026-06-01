07:31, 1 июня 2026

Известные препараты от анемии оказались помощниками в борьбе с раком

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Препараты, которые применяют для лечения анемии у пациентов с хроническими заболеваниями почек, могут обладать неожиданным противоопухолевым эффектом. К такому выводу пришли ученые из Университета Оулу и Университета Восточной Финляндии. Результаты исследования опубликованы в журнале Redox Biology (RB).

Речь идет о лекарствах класса HIF-PHI, которые стимулируют образование эритроцитов и помогают организму справляться с нехваткой кислорода. Однако в ходе экспериментов исследователи обнаружили, что эти препараты способны не только бороться с анемией, но и замедлять рост клеток, а также препятствовать образованию новых кровеносных сосудов, необходимых опухолям для развития.

Особенно удивило ученых то, что этот эффект сохранялся даже в отсутствие белков, через которые препараты, как считалось ранее, должны действовать. Это указывает на существование ранее неизвестных механизмов влияния лекарств на клеточный метаболизм и рост тканей.

Авторы отмечают, что открытие может иметь большое значение для онкологии. Многие пациенты с раком одновременно страдают анемией, вызванной самой опухолью или химиотерапией. Если дальнейшие исследования подтвердят результаты, один препарат сможет одновременно решать две задачи — корректировать анемию и подавлять развитие опухоли.

Ранее ученые выяснили, что поддержание нормального веса и физическая активность снижают риск смерти от рака.

