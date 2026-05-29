12:52, 29 мая 2026Наука и техника

Раскрыты способы снизить риск смерти от рака

Cancer: Поддержание нормального веса и физическая активность снижают риск смерти от рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Соблюдение пяти простых правил здорового образа жизни может снизить риск смерти даже после постановки онкологического диагноза. К такому выводу пришли ученые из Ньюкаслского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

Исследователи проанализировали данные 28 550 человек, у которых впоследствии был диагностирован рак. Учитывались пять факторов: поддержание нормального веса, регулярная физическая активность, питание с достаточным количеством овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, ограничение красного и переработанного мяса, а также умеренное потребление алкоголя.

Выяснилось, что выполнение каждого дополнительного пункта рекомендаций было связано со снижением риска смерти на 8 процентов. Люди, наиболее последовательно придерживавшиеся здорового образа жизни, имели на 16 процентов более низкий риск смерти по сравнению с участниками, которые следовали рекомендациям хуже всего.

По словам авторов, положительный эффект наблюдался независимо от статуса курения и сохранялся при различных видах рака, включая рак молочной железы и печени. Ученые считают, что здоровые привычки важны не только для профилактики онкологических заболеваний, но и могут способствовать более благоприятному прогнозу после постановки диагноза.

Ранее ученые выяснили, что набравшие большой вес после 30 лет люди чаще сталкиваются с раком.

