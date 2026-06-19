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15:01, 19 июня 2026Экономика

Минэкономразвития отреагировало на осторожное снижение ключевой ставки

В Минэкономразвития РФ заявили о наличии потенциала для снижения ключевой ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Минэкономразвития РФ отреагировали на решение Банка России снизить ключевую ставку с 14,5 до 14,25 процента годовых, отметив наличие дальнейшей возможности снижения показателя. Об этом сообщает РИА Новости.

«С учетом текущих трендов в экономике считаем, что еще есть потенциал для снижения ключевой ставки», — сказали журналистам в министерстве.

Шаг снижения ставки 19 июня оказался более осторожным, чем на предыдущих заседаниях, когда ее в основном опускали на 0,5 процентного пункта. В этот раз большинство аналитиков также ожидало корректировку до 14 процентов, но ЦБ решил ограничиться 0,25 процентного пункта.

Регулятор в посвященном итогам заседания совета директоров пресс-релизе подчеркнул, что России может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика на фоне перспективы сохранения первичного структурного дефицита бюджета, а также того, что «бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось».

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