Банк России допустил ужесточение денежно-кредитной политики

ЦБ: Более жесткая ДКП может потребоваться из-за первичного структурного дефицита бюджета

России может потребоваться реализация более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), чем предполагал базовый сценарий Центробанка (ЦБ) РФ. Регулятор допустил такое развитие событий в комментарии, опубликованном по итогам принятого 19 июня решения снизить ключевую ставку с 14,5 до 14,25 процента годовых.

Считалось, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции, но сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой ДКП, подчеркнули 19 июня в ЦБ.

В пресс-релизе также говорится, что «бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее», что может привести к повышению траектории ключевой ставки.

Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» накануне решения Центробанка по ставке связывали перспективу ужесточения его риторики в том числе с «уже следовавшим из несоответствия уровня расходов более консервативному прогнозу базовых нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета» формированием в ближайшие годы «структурного первичного дефицита».

Очередное снижение ставки оказалось более скромным, чем ожидало абсолютное большинство экспертов, в основном прогнозировавших, что показатель опустится до 14 процентов.