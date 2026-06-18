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16:03, 18 июня 2026Экономика

От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать ужесточения риторики

«Твердые цифры»: ЦБ снизит ключевую ставку до 14 % и ужесточит риторику
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) РФ снизит ключевую ставку с 14,5 до 14 процентов годовых, но уберет из заявления по итогам совета директоров сигнал об оценке целесообразности дальнейшего снижения показателя. Таким прогнозом по поводу ожидающегося в пятницу, 19 июня, решения российского регулятора поделились аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Согласно их оценке, снижение на 1 процентный пункт (п.п.), до 13,5 процента, выглядело бы «манифестацией победы над инфляцией», которая устойчиво снижается только в течение двух последних месяцев, в то время как инфляционные ожидания в стране «не стали ни низкими, ни устойчивыми», а символическая корректировка вниз на 0,25 п.п. больше актуальна для режима «тонкой настройки» денежно-кредитной политики (ДКП), когда уровень ставки гораздо ниже нынешнего.

Ужесточение же риторики от ЦБ стали ждать в связи с «по-прежнему туманным будущим», связанным с ценами, сохраняющейся жесткостью рынка труда и «уже следовавшим из несоответствия уровня расходов более консервативному прогнозу базовых нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета» формированием в ближайшие годы «структурного первичного дефицита». Последнее, как следует из слова авторов прогноза, стало очевиднее «теперь, когда ненулевой СПД официально признан».

В начале недели стало известно, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которая из-за больничного пропустила несколько мероприятий в первой половине месяца, примет участие в пятничной пресс-конференции и сделает заявление по ключевой ставке.

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