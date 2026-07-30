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17:49, 30 июля 2026Спорт

Игрок «Зенита» высказался об оскорбительной кричалке в адрес клуба из Санкт-Петербурга

Игрок «Зенита» из Пензы Скрипников оценил кричалку «"Зенит" — позор российского футбола»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Игрок выступающего во Второй лиге «Зенита» из Пензы Денис Скрипников высказался об оскорбительной кричалке в адрес одноименного клуба из Санкт-Петербурга. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Слышал кричалку на матче со "СКА Ростов". Для меня это неприемлемо. Это не красит людей и футбол в принципе. Не считаю, что какой-то клуб можно назвать позором. Их действия, возможно, какие-то провоцируют на это. Но лично я так не считаю», — сказал Скрипников.

Также футболист рассказал, как относятся к его команде болельщики соперников. «Если приезжаем, видят стрелочку, похожую на "Зенит". Когда видят город Пенза, говорят: "А, не Санкт-Петербург, ну ладно..."», — заявил Скрипников.

Ранее стало известно, что россиянин выиграл 414 тысяч рублей, поставив на два матча Первой лиги. Удачным оказался экспресс, в котором клиент букмекерской конторы поставил на победы «Волги» и «Нижнего Новгорода».

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