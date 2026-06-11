Банк России рассказал о снижении инфляции

Банк России сообщил о снижении сезонно сглаженной инфляции в мае до 0,15 процента

Сезонно сглаженная инфляция в России в мае снизилась с апрельских 0,19 процента до 0,15 процента, оказавшись ниже уровня октября 2022 года (0,18 процента). Об этом со ссылкой на данные Банка России пишет «Интерфакс».

В январе этот показатель составлял 1,13 процента, в феврале — 0,46 процента, а в марте — 0,48 процента. В прошлом году такая инфляция ни разу не опускалась ниже 0,24 процента.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в прошлом месяце с сезонной корректировкой составил 0,36 процента, что выше апрельских 0,32 процента, но лучше, чем в первые три месяца текущего года.

Базовый ИПЦ без туризма упал до 0,224 процента, что также стало лучшим результатом с начала года.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в мае выросла до 0,17 процента, что выше апрельских 0,14 процента. При этом годовая инфляция, по данным ведомства, замедлилась с 5,58 процента до 5,31 процента.

