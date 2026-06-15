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11:25, 15 июня 2026Экономика

Набиуллина сделает заявление по ключевой ставке

Банк России: Набиуллина 19 июня сделает заявление по денежно-кредитной политике
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина и зампредседателя регулятора Алексей Заботкин примут участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, которая состоится 19 июня в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Встреча с журналистами традиционно начнется спустя полтора часа после объявления решения по поводу ключевой ставки. «Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике», — уточнили в Центробанке.

В начале июня глава ЦБ не смогла присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где она традиционно принимает участие в сессии, посвященной вопросам макроэкономики, а также в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Отмечалось, что Набиуллина находится на больничном.

Как ожидают эксперты, ЦБ может снизить ключевую ставку с 14,5 до 14 процентов годовых. В Госдуме отмечают, что у ЦБ «будут веские основания» для смягчения денежно-кредитной политики.

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