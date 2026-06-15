В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

«Известия»: Почти все опрошенные эксперты ожидают снижения ключевой ставки до 14 %

Почти все опрошенные эксперты (14 из 15) ожидают, что Центробанк (ЦБ) РФ снизит 19 июня ключевую ставку с 14,5 до 14 процентов годовых. О таком прогнозе пишут «Известия», отмечая, что на решение регулятора повлияют крепкий рубль, охлаждение экономики и замедление инфляции.

Продолжения цикла снижения ставки, которое, вероятно, не будет более активным из-за повышенных инфляционных ожиданий в 13 процентов и неопределенности с бюджетным дефицитом, ждут в том числе в связи с резким замедлением прироста дефицита федерального бюджета, говорится в публикации.

Риски разгона роста цен сохраняются в том числе на фоне конфликта на Ближнем Востоке в то время как сдерживающее влияние на инфляцию оказывает крепкий рубль, напомнили собеседники издания. Вкупе с возвращением российской экономики к росту после просадки в начале года эти факторы, как ожидается, должны сказаться на итоговом решении ЦБ.

По словам руководителя группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева в целом снижения ставки на 0,5 процентных пункта уже учтено рынком и для инвесторов ключевым фактором станет не сама корректировка показателя, а сигнал и риторика Центробанка в предстоящую пятницу.

Ранее снижение ключевой ставки до 14 процентов спрогнозировали также в Госдуме. Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, у ЦБ «будут веские основания» для смягчения денежно-кредитной политики.

