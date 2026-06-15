Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:40, 15 июня 2026Экономика

В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

«Известия»: Почти все опрошенные эксперты ожидают снижения ключевой ставки до 14 %
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Почти все опрошенные эксперты (14 из 15) ожидают, что Центробанк (ЦБ) РФ снизит 19 июня ключевую ставку с 14,5 до 14 процентов годовых. О таком прогнозе пишут «Известия», отмечая, что на решение регулятора повлияют крепкий рубль, охлаждение экономики и замедление инфляции.

Продолжения цикла снижения ставки, которое, вероятно, не будет более активным из-за повышенных инфляционных ожиданий в 13 процентов и неопределенности с бюджетным дефицитом, ждут в том числе в связи с резким замедлением прироста дефицита федерального бюджета, говорится в публикации.

Риски разгона роста цен сохраняются в том числе на фоне конфликта на Ближнем Востоке в то время как сдерживающее влияние на инфляцию оказывает крепкий рубль, напомнили собеседники издания. Вкупе с возвращением российской экономики к росту после просадки в начале года эти факторы, как ожидается, должны сказаться на итоговом решении ЦБ.

По словам руководителя группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева в целом снижения ставки на 0,5 процентных пункта уже учтено рынком и для инвесторов ключевым фактором станет не сама корректировка показателя, а сигнал и риторика Центробанка в предстоящую пятницу.

Ранее снижение ключевой ставки до 14 процентов спрогнозировали также в Госдуме. Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, у ЦБ «будут веские основания» для смягчения денежно-кредитной политики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев в огне и дыму. По украинской столице запустили сотни дронов, «баллистику» и «гиперзвук»

    «Лента.ру» запустила спецпроект к годовщине выборов президента России 1996 года

    В Минобороны заявили об ответном массированном ударе по объектам в Киеве

    В Израиле обвинили Нетаньяху в шокирующем провале из-за Ирана

    Поставки одного вида продукции из России в США взлетели

    В России предложили вести учет педофилов

    Стало известно о местах расположения командования ВСУ в Сумах

    Мощный взрыв в столице российского региона попал на видео

    Жители Московской области сообщили о взрывах и пожаре

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok