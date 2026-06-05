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17:36, 5 июня 2026Экономика

Российская экономика вернулась к росту

Путин: ВВП России вырос в январе-апреле на 0,2 %
Дмитрий Воронин
СюжетИтоги года с ПутинымЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Российская экономика вернулась к росту, прибавив в апреле 1,3 процента, в результате чего показатель ВВП вышел в плюс и по итогам первых четырех месяцев 2026 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«ВВП за январь-апрель текущего года подрос еще на 0,2 процента», — сказал глава государства.

В январе-феврале российский ВВП упал на 1,8 процента, что, по словам Путина, не могло быть связано только с климатическими и календарными факторами. В первом квартале, то есть с января по март, экономика сократилась на 0,3 процента.

На фоне этого кабмин снизил прогноз роста ВВП по итогам 2026 года до 0,4 процента.

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