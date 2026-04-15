Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 15 апреля 2026Экономика

Путин заявил о несоответствии экономической ситуации прогнозам ЦБ и правительства

Путин: ВВП России снизился в январе-феврале на 1,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: . Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

В январе-феврале 2026 года ВВП России сократился на 1,8 процента, и текущие показатели пока не соответствуют официальным прогнозам. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается», — сказал глава государства.

Ранее Путин указывал, что в январе объем экономики страны снизился на 2,1 процента под влиянием календарного фактора, то есть меньшего, чем обычно, количества рабочих дней. На совещании 15 апреля он напомнил об этом, подтвердив, что и в феврале на экономике сказались обстоятельства, связанные с трудовым календарем. «Но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — отметил президент.

«Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий», — сказал Путин, подчеркнув, что речь идет не только об оценках экспертов и аналитиков, но и прогнозах правительства РФ, а также Центробанка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok