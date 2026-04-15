Путин заявил о несоответствии экономической ситуации прогнозам ЦБ и правительства

Путин: ВВП России снизился в январе-феврале на 1,8 %

В январе-феврале 2026 года ВВП России сократился на 1,8 процента, и текущие показатели пока не соответствуют официальным прогнозам. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается», — сказал глава государства.

Ранее Путин указывал, что в январе объем экономики страны снизился на 2,1 процента под влиянием календарного фактора, то есть меньшего, чем обычно, количества рабочих дней. На совещании 15 апреля он напомнил об этом, подтвердив, что и в феврале на экономике сказались обстоятельства, связанные с трудовым календарем. «Но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — отметил президент.

«Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий», — сказал Путин, подчеркнув, что речь идет не только об оценках экспертов и аналитиков, но и прогнозах правительства РФ, а также Центробанка.