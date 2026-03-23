Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 23 марта 2026Экономика

Путин отметил влияние календарного фактора на снижение ВВП России

Путин отметил, что ВВП РФ снизился в январе из-за малого количества рабочих дней
Дмитрий Воронин

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Российский ВВП снизился в начале года под влиянием календарного фактора, то есть меньшего чем обычно количества рабочих дней. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

«В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1 процента ниже, чем год назад. Промышленное производство снизилось на 0,8 процента», — перечислил глава государства, отметив, что добыча полезных ископаемых при этом выросла на 0,5 процента.

Указав, что о январской специфике говорят и эксперты, Путин подчеркнул, что с учетом сохранения стабильности на рынке труда и замедления инфляции нужно добиться возвращения на траекторию устойчивого экономического роста. «Для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски, а такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках, в системе международных экономических отношений», — сказал он.

Согласно принятому в России закону о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, запланировано, что экономика страны после роста в прошлом году на 1 процента вырастет в текущем на 1,3 процента, а в целом за три года — на 7 процентов. В Центробанке прогнозирует рост экономики РФ в пределах 0,5-1,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok