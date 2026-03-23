Путин отметил влияние календарного фактора на снижение ВВП России

Путин отметил, что ВВП РФ снизился в январе из-за малого количества рабочих дней

Российский ВВП снизился в начале года под влиянием календарного фактора, то есть меньшего чем обычно количества рабочих дней. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

«В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1 процента ниже, чем год назад. Промышленное производство снизилось на 0,8 процента», — перечислил глава государства, отметив, что добыча полезных ископаемых при этом выросла на 0,5 процента.

Указав, что о январской специфике говорят и эксперты, Путин подчеркнул, что с учетом сохранения стабильности на рынке труда и замедления инфляции нужно добиться возвращения на траекторию устойчивого экономического роста. «Для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски, а такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках, в системе международных экономических отношений», — сказал он.

Согласно принятому в России закону о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, запланировано, что экономика страны после роста в прошлом году на 1 процента вырастет в текущем на 1,3 процента, а в целом за три года — на 7 процентов. В Центробанке прогнозирует рост экономики РФ в пределах 0,5-1,5 процента.