Экономика
19:35, 6 февраля 2026Экономика

Оценку роста экономики России в 2024 году резко повысили

Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2024 году до 4,9 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Росстат опубликовал третью оценку ВВП страны за 2024 год, резко повысив показатель его роста. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщает «Интерфакс».

Первоначально власти заявляли о росте российской экономики по итогам позапрошлого года на уровне 4 процентов. В феврале 2025-го Росстат оценил подъем ВВП страны в 4,1 процента, а в апреле привел показатель в 4,3 процента.

Как следует из актуальных данных статистической службы за 2025 год, ВВП России вырос на 1 процент.

Согласно принятому в России закону о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, запланировано, что экономика страны вырастет в текущем году на 1,3 процента, а в целом за три года — на 7 процентов. МВФ прогнозирует рост российского ВВП в текущем году на 0,8 процента.

