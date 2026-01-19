МВФ ухудшил прогноз роста экономики России

МВФ снизил до 0,8 % прогноз роста экономики России в 2026 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП России в 2026 году, снизив показатель на 0,2 процентных пункта (п.п.), до 0,8 процента. Об этом сообщает ТАСС.

По сравнению с оценкой, данной в октябре, на 0,1 п.п., до 1 процента, опустился и прогноз роста российской экономики в 2027 году. Корректировка совпала с предложенной Всемирным банком, ранее также сократившим прогноз по темпам роста в ближайшие два года до 0,8 и 1,0 процента.

В целом рост мирового ВВП аналитики МВФ ожидают на уровне 3,3 процента в 2026 году и 3,2 процента в 2027-м.

Согласно принятому в России закону о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, запланировано, что экономика страны вырастет в текущем году на 1,3 процента, а в целом за три года — на 7 процентов.