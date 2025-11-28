Президент России Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете страны на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно информации, представленной в документе, в 2026 году ВВП вырастет на 1,3 процента, и за три года увеличится почти на 7 процентов, составив в номинальном выражении порядка 276 триллионов рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 триллиона рублей, в 2027 году — 42,9 триллиона рублей, в 2028 году — 45,9 триллиона рублей.

Расходы бюджета составят 44,069 триллиона рублей, 46,096 триллиона рублей и 49,383 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета составит в 2026 году — 3,786 триллиона рулей, в 2027 году — 3,185 триллиона рублей, в 2028 году — 3,513 триллиона рублей. Инфляция в 2026-2028 годах ожидается на уровне 4 процентов.

Также российский лидер подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. В настоящее время минимальная оплата труда составляет 22 440 рублей в месяц.

Ранее глава РФ подписал законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс. Документ предусматривает повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов с сохранением льготной ставки для социально значимых товаров в размере 10 процентов.