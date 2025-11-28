Экономика
22:44, 28 ноября 2025Экономика

Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Путин подписал закон о МРОТ в размере 27 093 рублей с 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В настоящее время минимальная оплата труда составляет 22 440 рублей в месяц. Как отмечает ТАСС, данное решение увеличит заработную плату около 4,6 миллиона работников.

Ранее повышение МРОТ с 1 января одобрил Совет Федерации.

В 2024 году Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами повышать МРОТ, чтобы показатель достиг к 2030 году отметки в 35 тысяч рублей.

