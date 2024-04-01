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15:59, 1 апреля 2024Экономика

Путин поручил резко увеличить МРОТ к 2030 году

Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы показатель достиг к 2030 году отметки в 35 тысяч рублей, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля. Соответствующее предложение глава государства озвучил, выступая с посланием Федеральному Собранию 29 февраля.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен представить соответствующий доклад до 15 марта 2025 года, а в дальнейшем отчитываться один раз в полгода.

Текущий размер МРОТ составляет в России 19 242 рубля. Его повысили с 1 января 2024 года на 18,5 процента, благодаря чему показатель увеличился сразу на три тысячи рублей.

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      Дмитрий Воронин
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