Путин поручил резко увеличить МРОТ к 2030 году

Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы показатель достиг к 2030 году отметки в 35 тысяч рублей, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля. Соответствующее предложение глава государства озвучил, выступая с посланием Федеральному Собранию 29 февраля.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен представить соответствующий доклад до 15 марта 2025 года, а в дальнейшем отчитываться один раз в полгода.

Текущий размер МРОТ составляет в России 19 242 рубля. Его повысили с 1 января 2024 года на 18,5 процента, благодаря чему показатель увеличился сразу на три тысячи рублей.