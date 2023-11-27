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23:45, 27 ноября 2023Экономика

Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 2024 года. На сколько вырастет минимальная зарплата?

Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 2024 года на 3 тысячи рублей
СюжетНаселение России:

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту законопроекта, минимальные зарплаты россиян в 2024 году вырастут до 19 242 рублей. Прибавка составит порядка трех тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он способствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.

Согласно внесенному кабмином в Госдуму проекту бюджета, в 2024 году прожиточный минимум на душу населения увеличится до 15 453 рублей. Для трудоспособного населения показатель достигнет 16 844 рублей, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. Этот показатель проиндексируют на прогнозный уровень инфляции по итогам 2023 года — 7,5 процента.

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Также с 1 января 2024 года работодателей начнут наказывать за слишком низкие зарплаты сотрудников. Штрафы до 100 тысяч рублей будут грозить тем, кто устанавливает оклад работникам на уровне ниже 19 242 рублей в месяц, заявила ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.

Вслед за МРОТ вырастет ряд пособий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», что увеличение МРОТ отразится на некоторых выплатах. Прежде всего, должны вырасти пособия по нетрудоспособности. Она напомнила, что даже граждане, которые работали меньше шести месяцев, получают вышеупомянутые пособия в размере минимального размера оплаты труда.

Кроме того, от минимального размера оплаты труда напрямую будет зависеть пособие по безработице. Мы уже подготовили законопроект о занятости населения, в котором будет определенная увязка МРОТ и пособия по безработице

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Если говорить о пенсиях, то их размер напрямую связан с прожиточным минимумом в конкретном регионе, а не с МРОТ, отметила депутат. При этом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, минимальный размер оплаты труда должен превышать прожиточный минимум.

В свою очередь доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец добавила, что в 2024 году вырастет размер ряда пособий по рождению и воспитанию детей. На данный момент мать, ухаживающая за ребенком в возрасте до полутора лет, получает 33 282 рубля. В следующем году максимальный размер выплаты достигнет 49 123 рублей, в 2025-м — 68 996 рублей.

В России также проиндексируют материнский капитал: на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей — на второго. Наибольший размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей — в 2024-м и до 763 671 рубля — в 2025-м.

Средние зарплаты в России выросли

Среднемесячная зарплата в России в этом году выросла на 7,5 процента. Такие данные озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова, уточнив, что рост произошел за восемь месяцев с начала года. С января по август среднемесячная заработная плата выросла до 70,3 тысячи рублей, уточнила вице-премьер. Речь идет об официальных данных Росстата.

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Безработица в стране находится на исторически минимальном уровне в три процента, добавила Голикова. Работу над сохранением низких показателей нужно продолжить, подчеркнула она.

В октябре Владимир Путин рассказал, что доходы россиян выросли более чем на 12 процентов. Глава государства отметил, что, в то время как в Европе реальные располагаемые доходы населения упали, в России они подросли. Путин также заверил, что все заявленные планы развития страны и все социальные обязательства выполняются в полной мере.

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      Марина Совина
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