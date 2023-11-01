Россиянам рассказали о росте зарплат

Вице-премьер Голикова: среднемесячная зарплата в России выросла на 7,5 процента

Среднемесячная зарплата в России в этом году выросла на 7,5 процента. Такие данные озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова, уточнив, что рост произошел за восемь месяцев с начала года. Ее заявление приводит ТАСС.

С января по август среднемесячная заработная плата выросла до 70,3 тысячи рублей, уточнила вице-премьер. Речь идет об официальных данных Росстата.

Безработица в стране находится на исторически минимальном уровне в три процента, добавила Голикова. Работу над сохранением низких показателей нужно продолжить, подчеркнула она.

Для представителей отраслей, оказавшихся под угрозой увольнения из-за санкций, было организовано временное трудоустройство. По официальным данным, процедура затронула 45 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в России собрались на 18,5 процента увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С текущих 16 242 рубля его предложили поднять до 19 242 рублей. Комитет Госдумы по труду посоветовал принять инициативу в первом чтении. При этом почти половине жителей страны перестало хватать зарплаты на основные нужды.