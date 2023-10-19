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12:50, 19 октября 2023Экономика

В России решили увеличить минимальный размер оплаты труда

Комитет Госдумы поддержал проект увеличения МРОТ до 19 242 рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Госдуме поддержали проект увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году его размер предлагают увеличить до 19242 рублей, сообщает РИА Новости.

Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля. В случае принятия законопроекта он вырастет на 18,5 процента. Принять инициативу в первом чтении рекомендовал Комитет Госдумы по труду. Также парламентарии рекомендовали повысить пенсии неработающих пенсионеров и увеличить пенсионный коэффициент с 129,46 до 133,05 рубля.

В рамках заседания профильного комитета депутаты также решили сохранить 32 тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере от 0,2 до 8,5 процента к суммам выплат и иных вознаграждений.

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Ранее повышение МРОТ на 19,5 процента поддержала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой добавили, что таким образом соотношение МРОТ с медианной заработной платой за прошлый год увеличится до 47,7 процента. После принятия документа повышение зарплаты коснется около 4,8 миллиона россиян.

Желаемый размер МРОТ, по мнению граждан, значительно выше текущего и планового показателя. Для москвичей и жителей Владивостока он составляет 44 200 и 43 900 рублей соответственно. В пятерку городов с самыми высокими ожиданиями по минимальной оплате труда вошли также Хабаровск, Санкт-Петербург и Тюмень — там жители хотели бы иметь МРОТ на уровне 42 400, 42 100 и 41 900 рублей.

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    Вячеслав Агапов
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