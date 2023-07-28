Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:38, 28 июля 2023Экономика

В России поддержали повышение МРОТ с 2024 года

Трехсторонняя комиссия поддержала повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5 %

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Члены комиссии поддержали также проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда", согласно которому с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5 процента, до 19 242 рублей», — такое заявление было сделано по итогам РТК.

В аппарате вице-премьера добавили, что соотношение МРОТ с медианной заработной платой за прошлый год таким образом увеличится до 47,7 процента. Чиновники напомнили, что после принятия документа повышение зарплаты коснется около 4,8 миллиона россиян.

Материалы по теме:
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023

Соответствующий законопроект был подготовлен Минтрудом в начале июля. Кроме увеличения размера МРОТ, в документе присутствует инициатива об увеличении его соотношения с медианной зарплаты — с 1 января 2025 года оно должно быть не ниже 48 процентов.

Ранее Минтруд оценил расходы госсектора и бизнеса на зарплаты из-за роста МРОТ. По их подсчетам, в 2024 году они составят более 193,5 миллиарда рублей. Около двух третей доптрат (126,4 миллиарда рублей) придется на региональные и муниципальные бюджеты. 19,7 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, а еще 44,7 миллиарда придется на долю организаций реального сектора экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие

    Оживлен проведший 46 тысяч лет в вечной мерзлоте червь

    Облившего памятник Герою СССР заподозрили в подготовке диверсии

    Пожилой пилот пассажирского самолета напился перед вылетом и пошел под суд

    Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовской областью

    В России разрешили исламский банкинг

    Названы регионы России с самыми дорогими домами в аренду

    В Ростовской области сбили вторую ракету

    Врач назвал россиянам необычную причину плохого настроения

    В России поддержали повышение МРОТ с 2024 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости