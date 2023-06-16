Путин анонсировал резкое увеличение МРОТ в 2024 году

Путин: 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5 процента, намного выше инфляции

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России резко вырастет. Он будет проиндексирован на 18,5 процента и составит 19 242 рубля.

Отдельно хочу сказать о таком сейчас важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, опережающими, причем, темпами Владимир Путин президент России

К 2030 году МРОТ в России удвоится

Путин также подчеркнул, что России необходимо добиться увеличения минимального размера труда как минимум вдвое — это подтолкнет вверх заработные платы по стране в целом. «Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 миллионов человек, если быть точным — 4,8 миллиона», — заверил президент.

В начале текущего года индексация МРОТ уже проводилась — он вырос на 6,3 процента и сейчас равен 16 242 рублям. В 2022 году показатель повышали дважды — в общей сложности почти на 20 процентов.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

О планах проиндексировать МРОТ в 2024 стало известно 23 марта — новое повышение анонсировал премьер-министр России Михаил Мишустин. Тогда глава кабмина подчеркнул, что целью властей является повышение благосостояния граждан, в том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции.

Господдержка станет доступна большему числу россиян

Кроме того, во время выступления на ПМЭФ Путин предложил расширить условия выплаты пособий на детей. Президент заявил, что единое детское пособие и пособие на ребенка до полутора лет следует выплачивать людям с любым доходом, а не смотреть, увеличился он в семье или сохранился.

Путин напомнил, что согласно текущим нормам в России многие из социальных выплат рассчитываются от дохода семьи. И если доход семьи даже незначительно увеличивается, то выплаты прекращаются или серьезно снижаются. В таких условиях у россиян пропадает стимул искать новую работу с более высокой зарплатой.

Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой Владимир Путин президент России

В дополнительной поддержке нуждаются и граждане, которые ухаживают за детьми-инвалидами, заявил президент. На тех из них, кто работает в формате частичной занятости, следует распространить возможность получения пособия по уходу за ребенком с инвалидностью.

Сейчас на выплату могут рассчитывать только те, кто не работает и не имеет никакого иного источника дохода. Если россиянин, ухаживающий за ребенком-инвалидом, найдет подработку, он автоматически потеряет пособие. Эти ограничения, по мнению президента, необходимо ликвидировать.

Чтобы это стало возможным, в законе следует прописать понятие «частичная занятость», подчеркнул Путин. Он поручил парламенту принять соответствующие нормы «как можно быстрее».