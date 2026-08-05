Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 5 августа 2026 (обновлено: 17:30, 5 августа 2026)Россия

В России заявили о разрушительной силе удара по Киеву

Военный эксперт Кнутов заявил о разрушительной силе удара по Киеву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли разрушительный удар по Киеву, так как Украине фактически было нечем сбивать ракеты. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он подчеркнул, что удары по логистическим центрам России фактически зеркально повторяют действия Киева.

«Однако на фоне исчерпания запасов западных ракет у ВСУ небо над Киевом фактически открыто, поэтому удары и имеют такую разрушительную силу», — пояснил он.

Зеленский неоднократно говорил, что Украина должна сделать все для того, чтобы россияне потребовали мира. Затем Киев начал атаковать мирные объекты.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по важным стратегическим целям на Украине. В ведомстве отметили, что атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время: по целям работали десятки ракет и беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский обратился к Западу после ночного удара ВС России по Киеву
    Банк России спрогнозировал темпы роста экономики
    Волочкова пожалела о прерванной династии из-за «глупости» дочери
    Российский бренд Esteo объявил цену и старт продаж большого гибридного кроссовера
    Военный раскрыл настрой российских солдат в зоне спецоперации
    Оценены шансы США и Ирана заключить предварительное соглашение
    Невролог назвала большинство россиян «голубями» по хронотипу
    В России заявили о разрушительной силе удара по Киеву
    Артемий Лебедев описал 90 процентов всех СМИ словами «деградация и мразота»
    Гуф высмеял обвинения в абьюзе и нарциссизме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok