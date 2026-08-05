В России заявили о разрушительной силе удара по Киеву

Военный эксперт Кнутов заявил о разрушительной силе удара по Киеву

Вооруженные силы (ВС) России нанесли разрушительный удар по Киеву, так как Украине фактически было нечем сбивать ракеты. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он подчеркнул, что удары по логистическим центрам России фактически зеркально повторяют действия Киева.

«Однако на фоне исчерпания запасов западных ракет у ВСУ небо над Киевом фактически открыто, поэтому удары и имеют такую разрушительную силу», — пояснил он.

Зеленский неоднократно говорил, что Украина должна сделать все для того, чтобы россияне потребовали мира. Затем Киев начал атаковать мирные объекты.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по важным стратегическим целям на Украине. В ведомстве отметили, что атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время: по целям работали десятки ракет и беспилотники.