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17:24, 5 августа 2026Россия

Более 130 жителей региона России госпитализированы после ударов ВСУ

Более 130 жителей Белгородской области госпитализированы после ударов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Более 130 жителей Белгородской области были госпитализированы после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 11 из них находятся в реанимации. Об этом сообщило правительство региона России на платформе «Макс».

27 июля сообщалось о 111 жителях региона, попавших в больницы из-за атак ВСУ.

«Всего в медицинских организациях Белгородской области проходит лечение 131 пациент. 11 человек находятся в реанимации, в том числе ребенок из Валуйского округа», — говорится в сообщении.

По данным облправительства, состояние раненого ребенка оценивается как стабильно тяжелое, но в настоящее время угрозы для его жизни нет.

Уточняется, что только за прошедшие сутки пострадали 18 человек. Из них — девятерых госпитализировали, а остальные продолжают лечение в домашних условиях.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Александр Шуваев доложил президенту России Владимиру Путину, что за последние две недели участились обстрелы территории приграничного региона. Глава государства назвал приоритетом безопасность жителей.

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